Российский офицер рассказал о последующих шагах ВСУ в Харьковской области Офицер с позывным «Атлет»: ВСУ попытаются контратаковать под Харьковом

Фото: МО Украины

Киев подтянул резервы на Харьковское направление и попытается контратаковать, рассказал РИА Новости офицер российской группировки войск «Север» с позывным «Атлет». По его словам, противник начал активно применять дроны и не жалеет беспилотники «даже на отдельных пехотинцев».

Таким образом он пытается нивелировать наше преимущество в весе артиллерийского залпа. В последние дни участились их попытки сбивать наши БПЛА своими, тараном. Получается не всегда, но несколько «птичек» мы из-за этой тактики потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по противнику всем, что у нас есть, — заявил «Атлет».

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что расчет гаубицы «Мста-Б» ударил по заминированному опорному пункту украинских военных в Харьковской области, это позволило армии РФ продвинуться на этом направлении. По информации ведомства, позиции противника вычислили с помощью БПЛА.

За последнюю неделю расчет «Мста-Б» нанес заметный урон обороне ВСУ, уточнили в МО. Бойцы уничтожили три взводных опорных пункта, четыре грузовых автомобиля и два артиллерийских орудия, констатировали в ведомстве.