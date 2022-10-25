Офицер рассказал о бое с украинскими диверсантами «до последнего магазина»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал, как вместе с еще одним командиром «до последнего магазина» вел бой с украинскими диверсантами. По его словам, которые приводит РИА Новости со ссылкой на Минобороны, диверсионно-разведывательная группа противника обнаружила стоянку техники и расположение войск и пыталась отойти к своим, чтобы передать эти сведения.

Сначала бойцы ВСУ нарвались на двух командиров штурмовых групп ВС РФ и ранили их.

В дальнейшем [диверсионно-разведывательная группа] вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти, — рассказал Данилов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании разведывательно-диверсионной группы, работавшей на ВСУ в запорожском секторе. Это пять подростков, самому старшему из которых едва исполнилось 18 лет, а самому младшему — 15. По его словам, подростки снимали фото и видео расположения российских войск в запорожском секторе и передавали ВСУ. В результате их наводок были обстреляны позиции союзных войск.

Как пояснили юноши, они были завербованы под страхом смерти. Подростки признали свою вину и попросили прощения, однако, как отмечает глава Чечни, наказание они понесут. Кадыров от имени своих бойцов также призвал родителей следить за своими детьми и усилить контроль за ними.