Российский капитан рассказал о затопленном корабле, хранящем тайны ВСУ Капитан Дандыкин: тайны ВСУ раскроет поднятие корабля «Донбасс», затопленного в Мариуполе

. Затопленное судно «Донбасс» ВМФ Украины на территории морского торгового порта / Фото Владимир Гердо/ТАСС

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что поднятие корабля управления ВМС Украины «Донбасс», который в порту Мариуполя затопили Вооружённые силы Украины (ВСУ), позволит раскрыть несколько тайн. В частности, среди находок могут оказаться шифровальные таблицы, которые связаны с передачей данных, отметил он в беседе с «Московским комсомольцем».

Все переговоры записываются, их можно будет расшифровать. Мы многое что находим сейчас. И то, что находим, не нравится Украине и Западу, — подчеркнул Дандыкин.

Он также рассказал о том, как идут работы у российских специалистов по поднятию «Донбасса». По его словам, в настоящее время водолазы выявляют пробоины у корабля, которые предстоит устранить. Ещё не решено, как его станут поднимать со дна, однако военный эксперт уверен, что специалисты Черноморского флота России сделают это без особых сложностей, поскольку обладают всем необходимым оборудованием.

Ранее стало известно, что специалисты Черноморского флота начали готовиться к подъёму «Донбасса», запустив водоотливные средства. Как отметил один из руководителей водолазных работ, затоплением корабля украинские вооруженные формирования преследовали цель нанести ущерб портовой инфраструктуре Мариуполя.