Российский генерал рассказал, когда Польша введет войска на Украину Генерал Липовой: Польша введет войска на Украину, когда та начнет выдыхаться

Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша введет на Украину свои войска и возьмет территорию под контроль, как только украинская армия начнет выдыхаться и оставит первую линию фронта, заявил в интервью изданию «Украина.ру» председатель президиума организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой. Он предположил, что сейчас Польша выжидает подходящий момент.

Под предлогом защиты украинской территории Варшава может ввести свои войска, чтобы взять под контроль эти земли. Как это будет подано в СМИ, это уже второй вопрос,— заявил Липовой.

Ранее директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западных украинских земель, куда входят территории Львовской, Ивано-Франковской и большая часть Тернопольской областей Украины. По его словам, польское руководство уверено, что Варшава заслужила компенсацию за оказанную Украине военную помощь и приют для сотен тысяч украинских беженцев.

Бельгийский портал Modern Diplomacy в конце октября сообщил, что Польша создает плацдарм для захвата своих «исторических земель» на Западной Украине. Автор публикации считает, что план интервенции готовился задолго до начала специальной военной операции. По его словам, варшавские власти могут ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и организовать там референдум о вхождении в состав Польши.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мае предрек раздел Украины Польшей. Он назвал братство Киева и Варшавы мнимым. Медведев также вспомнил слова польского лидера Анджея Дуды, который заявил, что «между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы».