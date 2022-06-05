«Ушел как воин»: генерал-майор ВС РФ погиб в ходе спецоперации на Украине Военкор Сладков: российский генерал-майор Роман Кутузов погиб во время спецоперации на Украине

Фото: xoxlovzdesnet/vk.com

Роман Кутузов

Российский генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации РФ на Украине, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По словам журналиста, военачальник повел в атаку солдат и пал в бою. В Минобороны РФ пока не подтвердили данную информацию.

Ты [Кутузов] ушел как солдат, как воин. Не всякому это дано, — заявил Сладков.

В Telegram-канале «Военный осведомитель» отметили, что Кутузов погиб во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Николаевка Попаснянского района Луганской области.

В ходе военной службы Кутузова наградили орденами Мужества, Почета, «За военные заслуги», а также медалью «За отвагу».

2 июня на центральной площади Карачаевска прошло прощание с погибшим под Луганском генерал-майором ВКС РФ Канаматом Боташевым. 1 июня указом президента России Владимира Путина Боташеву было присвоено звание Героя России посмертно.