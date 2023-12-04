Российский дрон «выбил страйк» с пикапом ВСУ RT: российский дрон уничтожил пикап ВСУ в районе Ивановского

Фото: МО РФ

Беспилотник Вооруженных сил России ликвидировал пикап украинской армии на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщил Telegram-канал RT. По его информации, FPV-дрон российских десантников поразил технику противника в районе населенного пункта Ивановское.

Как передает канал, беспилотник «выбил страйк», когда украинские военные направлялись в безопасное место. Один из сидящих в кузове бойцов заметил дрон и попытался спрыгнуть из автомобиля за секунду до удара.

Ранее подразделения группировки российских войск «Запад» ликвидировали склад с боеприпасами бригады территориальной обороны ВСУ в Харьковской области. Украинская армия потеряла около 95 военнослужащих, а также два автомобиля, боевую бронированную машину и 122-мм гаубицу Д-30.

Помимо этого, на правом берегу Днепра расчеты разведывательных беспилотников обнаружили огневые позиции ствольной артиллерии противника и станции связи. После передачи координат целей ВСУ бойцы ВДВ нанесли поражающие удары барражирующими боеприпасами «Ланцет». ВС РФ также уничтожили две самоходные артиллерийские установки и одну гаубицу западного производства с экипажами.