Российский дипломат рассказал о крахе идиллии между Польшей и Украиной Посол РФ: идиллии между Варшавой и Киевом не будет ни при каком правительстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новое правительство Польши, которое сформируют после грядущих выборов, не откажется от поддержки Украины, однако отношения между двумя странами уже не будут столь идиллическими, как их пытались представлять еще недавно, предположил в эфире Первого канала посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Он также отметил, что на протяжении полугода происходили определенные изменения в том, как Украина освещалась в польской прессе.

Никакое правительство Польши, которое будет сформировано по итогам выборов, естественно, от поддержки Украины в ее противостоянии России не откажется, но атмосфера общая в польско-украинских отношениях, конечно, уже не будет такой идиллической, как ее пытались представить в прошлом году, когда президент Польши ездил на Украину, обнимался с Зеленским и обещал, что «будем жить вместе, без границ», — сказал российский дипломат.

Он также указал, что на настроение в польском обществе влияет общая усталость от соседства с зоной конфликта и от присутствия на территории страны большого количества украинских беженцев.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о том, что после обвинений, озвученных в адрес страны на Генассамблее ООН украинским президентом Владимиром Зеленским, отношение польского общества к украинской политике «пошатнулось, если не сказать больше». Рау подчеркнул, что теперь потребуются «титанические усилия», чтобы вернуться отношения двух стран к исходной точке.

Перед этим посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что Варшава отклонила приглашение Киева на Международный форум военной индустрии. По его словам, Польша была в числе первых, кто получил предложение участвовать в мероприятии.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. В настоящее время в стране идет избирательная кампания.