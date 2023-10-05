Российский дипломат объяснил, для чего Европа решила использовать Украину И. о. постпреда РФ Логвинов: Брюссель использует Киев для запуска перестройки ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские институты Брюсселя намерены использовать ситуацию вокруг Украины для запуска глубинной перестройки Евросоюза, заявил ТАСС исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. По его словам, евробюрократы намерены усиливать ограничения суверенитета стран — членов ЕС ради расширения собственных полномочий и нового витка расширения самого сообщества.

По словам Логвинова, изначальные цели Евросоюза, направленные на повышение социально-экономического уровня жизни населения и рост конкурентоспособности интеграционного блока, в настоящее время вошли в противоречие со стремлением действующего руководства превратить ЕС в «геополитического игрока» с серьезной военно-политической составляющей. Это требует проведения коренных преобразований «и именно украинский сюжет, похоже, будет использован Брюсселем для запуска перестройки», уверен он.

Ядром европейской перестройки должен стать отказ от консенсусной системы принятия решений в Совете ЕС. Стандартным объяснением со стороны евроструктур является стремление сделать Евросоюз способным быстро и более эффективно реагировать на происходящее на мировой арене. На самом же деле <...> это необходимо Брюсселю в контексте перспектив расширения для того, чтобы суметь «переварить» новые страны, включая Украину, — заявил российский представитель.

Он добавил, что многие государства Евросоюза будут выступать против отхода от принципа единогласия, означающего, в числе прочего, потерю права вето в Совете ЕС. Однако у евроинститутов в настоящее время появилась возможность преодолеть такое сопротивление за счет «нагнетания военной истерии, поддержания проукраинских настроений в странах-членах, а также в контексте противодействия так называемому российскому влиянию», подчеркнул Логвинов.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет присоединиться к ЕС в 2030 году. При этом он подчеркнул, что для получения статуса члена Киеву будет необходимо выполнить все условия. В частности, Украине нужно провести ряд реформ, направленных на борьбу с коррупцией.