Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Ему предписано в семидневный срок покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на МИД страны. Ведомство обвинило российского диппредставителя в деятельности, «противоречащей положениям Венской конвенции о дипотношениях».

Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову, — цитирует агентство сообщение внешнеполитического ведомства.

Черногория уже не впервые высылает россиян. Так, в марте персоной нон грата был объявлен один российский дипломат, на что Москва дала зеркальный ответ. В апреле ситуация повторилась — были высланы сразу четверо сотрудников дипмиссии. Российская сторона ответила на это 31 мая, объявив персоной нон грата сотрудника посольства Черногории.

В июле сообщалось, что Черногория начала замораживать недвижимость, которая принадлежит гражданам России. Такой шаг власти страны объяснили соблюдением режима санкций, введённых в отношении Москвы из-за её спецоперации на Украине. Всего за последние 15 лет россияне вложили в Черногорию минимум €1,5 млрд, это наибольший показатель среди всех стран мира.