Российский боец рассказал о ликвидации самой статусной цели в карьере Снайперы ВС России уничтожили руководителя контрснайперов ВСУ в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские снайперы уничтожили украинского военного с позывным Блискавка, который руководил одним из контрснайперских подразделений ВСУ, рассказал ТАСС боец ВС РФ. Российский военный отметил, что считает эту цель самой статусной в своей карьере.

Самой главной целью считаю Блискавку, потому что он был руководителем контрснайперского подразделения Вооруженных сил Украины. По сути, их главную [цель] убил, кто работал по контрснайперам, — рассказал он.

По словам российского бойца, он не считает ликвидацию цели только своей заслугой. Он подчеркнул, что это результат работы всей группы, каждого ее члена, ведь вместе они образуют один рабочий организм. В завершение собеседник агентства отметил, что на руках военных ВС РФ есть доказательства уничтожения цели — винтовка и документы руководителя украинского подразделения.

До этого в Минобороны России сообщили об уничтожении опытного снайпера ВСУ на Авдеевском направлении. По информации ведомства, операцию провели десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Также известно, что в плен были взяты четыре украинских военных, ответственных за прикрытие сослуживцев при отступлении.