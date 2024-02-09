Российский бизнесмен утонул в Португалии Бизнесмен из Сибири Мальсагов утонул в океане в Португалии

Фото: vk.com/omalsagov

Олег Мальсагов

Российский предприниматель из Сибири, основатель группы компаний «Деловой Альянс» Олег Мальсагов утонул в океане в Португалии, сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте» его бизнес-партнер Нина Яныкина. Церемония прощания с бизнесменом состоится в Москве.

Друзья, Олег действительно ушел от нас. Сегодня в полиции меня допустили до опознания. Это действительно он. Олег утонул, его забрал океан. Спасибо за вашу поддержку. Уверена, что и он благодарен вам всем. Информацию о дате и месте церемонии прощания, которая состоится в Москве, опубликуем позже, — написала женщина.

О пропаже предпринимателя стало известно 8 января. Яныкина сообщала, что он улетел на Мадейру для развития их общего бизнеса. Для поисков Мальсагова была задействована местная полиция и посольство РФ в Португалии. Подробности гибели бизнесмена неизвестны.

Ранее на индонезийском острове Бали погиб российский турист во время снорклинга — плавания с дыхательной трубкой и маской. Россиянин и его друзья уплыли на значительное расстояние от берега. Спустя 20 минут они потеряли товарища из виду и начали его искать. Тело мужчины нашли спустя 1,5 часа. Ему было 37 лет.