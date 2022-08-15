Российский банк открыл первый офис в Харьковской области Российский «Промсвязьбанк» открыл первый офис в Харьковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Промсвязьбанк приступил к обслуживанию населения и бизнеса в Харьковской области, открыв свой первый офис в городе Купянск, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кредитной организации. Физическим лицам доступно открытие и выдача дебетовых карт, а также снятие и пополнение денежных средств, открытие накопительных счетов и вкладов, переводы на карты и счета российских банков. Юридические лица могут получить расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, оформить вклады и осуществить денежные переводы, а также подключиться к дистанционному банковскому обслуживанию.

Промсвязьбанк приступил к обслуживанию населения и бизнеса в Харьковской области и открыл свой первый офис на территории региона — в городе Купянск, — сказано в сообщении.

Ранее Промсвязьбанк сообщил о запуске комплексного банковского обслуживания для бизнеса и жителей ДНР и ЛНР. В ходе рабочей поездки председатель ПСБ Петр Фрадков встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и его луганским коллегой Леонидом Пасечником. Во время визита стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития обеих республик.