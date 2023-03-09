Российский аналитик предсказал дальнейшее падение цен на газ в Европе Российский аналитик Демидов предсказал падение цен на газ в Европе до $350 за тысячу кубометров

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К маю цены на газ в Европе могут упасть до $350 за тысячу кубометров, а ждать роста стоимости стоит во второй половине 2023 года, предсказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он рассказал Lenta.ru, что больших проблем с энергоресурсами в западных странах в ближайшее время не предвидится.

Думаю, что цена может просесть до $350 к маю. В Европе осталось много газа в хранилищах, поэтому если газ и будет существенно расти, то уже во второй половине года. <...> Не вижу каких-то существенных, больших проблем с газом в Европе в ближайшее время — не потому что они справились, а потому что потреблять просто стали меньше, — заявил аналитик.

Эксперт отмечает, что падение цен началось еще в декабре 2022 года и связано с аномально теплой зимой и инициативами по снижению потребления газа странами Евросоюза. В связи с этим многие крупные западные производства приостановили свою работу.

На конец февраля средняя заполняемость подземных хранилищ газа в Европе была чуть-чуть ниже 60%, что почти на 45% больше среднегодового за последние пять лет. Это фантастика, такого никогда не было, — рассказал эксперт.

Аналитик уточнил, что американцы из-за низких цен попытаются вызвать искусственный дефицит энергоресурсов. Для этого Вашингтон может снизить у себя добычу газа или сократить поставки в страны Евросоюза.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль ранее заявил, что газ в Евросоюзе больше не будет дешевым. По его словам, энергоносители будут обходиться сообществу дороже, чем его экономическим конкурентам.