Европе предрекли уникальный кризис Аналитик Самиев назвал кризис в еврозоне не имеющим аналогов в истории

Фото: Lu Yang/XinHua/Global Look Press

Европу ожидает кризис, не имеющий аналогов в истории и сопоставимый с «великой депрессией» в США, сообщил Lenta.ru аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. По его словам, странам придется столкнуться одновременно с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями.

Он уточнил, что на рубеже 2020–2022 годов ожидался циклический мировой кризис, которого удалось избежать благодаря тому, что во время пандемии все рынки «были залиты деньгами». Теперь же «заливание рынков деньгами» может сделать кризис более глубоким. Ситуацию также усугубят мощный энергетический кризис в Европе и продовольственный кризис, связанный как со сбором урожая, так и с логистикой, а также инфляционные факторы.

Аналогов этому вспомнить невозможно, обычно наблюдается кризис либо экономический, либо отраслевой, — подчеркнул аналитик.

Ранее преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов предположил, что общемировая рецессия случится в следующем году и будет связана с нынешним удорожанием цен на энергоносители и другое сырье. Финансовый эксперт трейдер Артем Звездин также отметил, что экономическому росту Европы и США угрожают дорогие деньги, цены на сырье и высокая инфляция. А эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заметил, что на Европу и США также влияет новая волна пандемии из-за свежего подштамма «омикрона».