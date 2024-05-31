Российских рыбаков перепутали со шпионами Нидерланды не пустили рыбное судно из России в порт из-за подозрений в шпионаже

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Порт Эмсхавен в Нидерландах не пустил рефрижераторное судно с рыбой из России, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Предлогом для отказа могла стать появившаяся в мае публикация голландского СМИ о том, что российские рыболовные суда могут заниматься шпионской деятельностью.

Это измышление и использовано как предлог при принятии решения запретить заход транспортным российским судам с рыбой в Нидерланды, — заявил президент АСРФ Алексей Осинцев.

Инцидент произошел 16 мая. Как отмечает агентство, судно получило отказ во входе в порт, несмотря на наличие всех необходимых документов, поданных заранее в соответствии с требованиями Евросоюза. Рыбаков попросили использовать другие пути доставки, однако попытки выгрузить рыбу в других портах Нидерландов и Германии закончились так же безуспешно.

В апреле президент США Джо Байден принял решение продлить на год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с Россией. Американские власти пояснили, что политика и действия властей РФ по проведению спецоперации на Украине представляют собой чрезвычайную ситуацию по причине «нарушения или угрозы нарушения международных отношений США».