Российских хакеров заподозрили в нападении на здравоохранение Британии Telegraph: хакеры взломали базу данных отделения нацсистемы здравоохранения в Британии

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

В Великобритании произошел хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения, его расследуют спецслужбы Соединенного Королевства. Предполагается, что нападение совершили компьютерные специалисты, «связанные с Россией». Об этом пишет Telegraph.

Сотрудники спецслужб расследуют возможную российскую кибератаку на отделение Национальной системы здравоохранения, у которого 2,5 млн пациентов, — говорится в материале издания.

Уточняется, что кибератаке подверглось отделение, включающее шесть больниц и десять клиник. По информации издания, группировка BlackCat, известная также как ALPHV, в пятницу, 30 июня, получила доступ к личным данным сотрудников и финансовой информации, включая данные кредитных карт. Также хакеры объявили о том, что располагают «конфиденциальными документами граждан».

Telegraph пишет, что если представители отделения не выйдут на связь с хакерами до 3 июля, те начнут публиковать сведения.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что русские хакеры провели масштабную кибератаку на Соединенные Штаты и Великобританию, украв данные сотен компаний и государственных учреждений. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Clop.