Российских дипломатов не пригласили на празднование Дня Победы во Франции Посол Мешков: Франция не пригласила дипломатов России на День Победы

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Французская сторона снова не пригласила дипломатов российской дипмиссии на празднование Дня Победы в Париже, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. Он напомнил, что в борьбе с фашизмом решающий удар принял на себя СССР, потеряв 27 млн человек.

Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом, — отметил дипломат.

Ранее политолог Артем Соколов, комментируя заявление МИД Франции о том, что в Киеве 9 мая делегации Евросоюза будут отмечать не День Победы, а День Европы, заявил, что Евросоюз устраивает саммит 9 мая в Киеве, чтобы отвлечь внимание западной и украинской публики от юбилея победы над нацизмом 1945 года и провести праздник, альтернативный торжествам в Москве. В этих условиях запланированное в Киеве мероприятие преследует другую цель: показать, что «мировое сообщество», а точнее, Запад, едино в поддержке Украины, пояснил Соколов.

До этого был опубликован список стран, чьи делегации хотят приехать в Москву на торжества 9 Мая. Генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что на праздновании будут присутствовать главы большинства стран — участниц СНГ. Кроме них, приедут представители стран Азии, Африки и Латинской Америки.