Российских бизнесменов Ротенбергов объявили в розыск на Украине МВД Украины объявило в розыск бизнесменов из России Аркадия и Игоря Ротенбергов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аркадий Ротенберг

Российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск на Украине, следует из опубликованных документов украинского МВД. Там указано, что первый якобы скрывается от органов досудебного расследования.

В документах по Игорю Ротенбергу же говорится, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 110-2 «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины». А также части 3 статьи 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем» и части 3 статьи 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».

Ранее Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск миллиардера Игоря Ротенберга против введенных в отношении него санкций ЕС и постановил ему в обязанность оплатить судебные расходы. Он подпал под рестрикции из-за конфликта на Украине.

До этого кабмин Украины внес в список на приватизацию долю в 66,65% ООО «Инвестиционный союз „Лыбидь“», которое, по данным украинских СМИ, владело крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza в Киеве. Украинские власти утверждают, что бенефициарами этой компании являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги.

Напомним, что Ротенберги оказались на втором месте в топ-10 самых богатых семей России. Их состояние оценивается в $4,85 млрд. Возглавили список Гуцериевы с $5,97 млрд, третью строчку рейтинга с активами в $3,14 млрд заняла семья Гапонцевых.