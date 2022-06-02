Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в ЛНР

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Солдаты Вооруженных сил Украины

Съёмочная группа «Известий» попала под миномётный обстрел украинской армии в Луганской Народной Республике. Обошлось без жертв, журналисты отделались царапинами, сообщается в Telegram-канале издания.

Корреспонденты приехали на передовую в Попаснянском районе для съёмки репортажа о работе артиллеристов, а также чтобы передать им в подарок беспилотник. Процесс съёмок дважды прерывался обстрелами ВСУ. И бойцы ЛНР, и журналисты пережидали их в окопах.

К счастью, обошлось без жертв и ранений. За исключением незначительных травм, все остались целы и невредимы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев попал под обстрел в Северодонецке. Он получил лёгкое ранение осколком мины в область локтя. В конце мая там погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. Он отправился на Украину, чтобы «показать реальность войны», и был смертельно ранен в автобусе с гуманитарной помощью.