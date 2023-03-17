ВСУ заподозрили в большом обмане на участке Сватово — Кременная Марочко: ВСУ создают ложные позиции с макетами техники на участке Сватово — Кременная

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие пытаются оборудовать ложные позиции на участке Сватово — Кременная в Донецкой области, заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ привозят туда макеты боевой техники и артиллерии с целью ввести в заблуждение российских военных.

На Сватовско-Кременском участке ВФУ оборудуют ложные позиции. Для введения наших подразделений в заблуждение <...> на ложных позициях используются макеты бронетехники и артиллерийских систем, — утверждает Марочко.

Кроме этого, он подчеркнул, что украинские военнослужащие устанавливают на ложных позициях металлические уголковые отражатели, чтобы их не рассекретила наземная радиолокационная разведка.

Ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко заявил, что у украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной. По его словам, численность российских войск на этом направлении втрое превышает численность ВСУ, российские войска существенно продвинулись и накопили силы.