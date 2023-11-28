Российские войска продвинулись к северу от Авдеевки «Иди и смотри»: ВС РФ продвинулись на Авдеевском направлении

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские войска смогли продвинуться к северу на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. По данным канала, в районе коксохимического завода идут бои. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Как передает канал, российские подразделения закрепляются в промзону к югу от Авдеевки. По информации «Иди и смотри», Вооруженные силы Украины в свою очередь пытаются стянуть в населенный пункт резервы с других направлений.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец ранее заявил, что взятие Авдеевки российскими силами станет мощным моральным ударом как для властей Украины, так и для военных. По его словам, это отразится на дальнейшем ходе спецоперации. Как подчеркнул Баранец, ни один украинский опорный пункт российская армия не брала так долго, как на Авдеевском направлении. Он добавил, что эта территория является важным стратегическим объектом, который даст возможность выйти к агломерациям Краматорска и Смоленска.

Военкор Александр Коц заявил, что взятие промзоны в Авдеевке является переломным моментом с психологической точки зрения. Он объяснил, что на этом участке всегда шло жесткое «позиционное бодание».