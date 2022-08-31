МО РФ: российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление Минобороны России: предпринятая режимом Зеленского попытка наступления ВСУ провалилась

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Новая попытка Киева возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщили в Минобороны России. Там добавили, что в районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками, — сказали в ведомстве.

В Минобороны также заявили, что за двое суток ВСУ потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Кроме того, были сбиты три вертолета Ми-8. Уничтожены 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин и свыше 1,7 тыс. украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны рассказали, что десантники подразделений ВДВ России остановили попытку прорыва украинской мотопехоты при поддержке БМП на Николаевско-Криворожском направлении. В результате слаженных действий ВС РФ ликвидировали 20 военнослужащих ВСУ и пять единиц техники противника. В ходе боя применялись крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы.