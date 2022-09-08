Российские войска не дали ВСУ взять Балаклею в кольцо Глава ВГА Ганчев: ВСУ пытались взять Балаклею в кольцо, но были отброшены российскими войсками

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска отбили попытку украинской армии взять Балаклею в кольцо, заявил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в городе все в порядке, однако продолжаются интенсивные обстрелы, в том числе и ближайших населенных пунктов.

В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены, — пояснил Ганчев.

Он подчеркнул, что город находится под контролем союзных сил.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с NEWS.ru, что украинские военнослужащие не достигнут успеха при наступлении на Изюм и Балаклею, поскольку Вооруженные силы РФ начали стягивать в туда резервные войска: танки, десантные подразделения и артиллерию. По его словам, город особенно интересен украинским бойцам, поскольку там находится 62-й армейский арсенал. Однако, эксперт подчеркнул, что эти запасы иссякли, и там ничего нет.