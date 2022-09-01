Российские военные взяли в плен троих украинских диверсантов ВГА Запорожской области: российские войска взяли в плен троих украинских диверсантов

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Вооруженные силы России взяли в плен троих украинских диверсантов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев-Live» По его словам, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В плен взято три человека, двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь, — сказал Рогов.

Он добавил, что 12 украинских десантников еще ведут боевые действия.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.

Позднее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении украинских десантников.

Также стало известно, что украинские военные предприняли попытку захвата ЗАЭС под контролем британских спецслужб. До этого диверсанты проходили спецподготовку в Великобритании и Польше.