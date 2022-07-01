Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в ЛНР Российские военные взяли под контроль Спорное, Золотаревку и Белую Гору

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Российские военные и силы Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора, сообщил в своем Telegram-канале помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. По его словам, продолжается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска.

Подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска, — написал Киселев.

Сутками ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске территория НПЗ перешла под контроль российских военных и сил республики. По его словам, также проведена зачистка в районе городского завода РТИ.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Лисичанск может быть освобожден от ВСУ в ближайшее время. Он отметил «хорошие результаты» действий военных в данном районе, захват большого количества пленных и иностранного оружия.