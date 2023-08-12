Российские военные вшестером обратили в бегство отряд из 30 солдат ВСУ РИА Новости: шестеро бойцов ВС России разогнали отряд ВСУ из 30 человек

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Российские военнослужащие вшестером обратили в бегство отряд из 30 солдат ВСУ в районе Старомайорска, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Щербина. Он отметил, что в рядах ВСУ низкий боевой дух и повальное пьянство.

Заняли окопы — начал танк стрелять. Я испугался, лег в окопе. Потом появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежало из посадки. Это они с коптера видели. То есть они вшестером нас разогнали, — рассказал пленный.

Мужчина рассказал, что многие украинские солдаты, которые были мобилизованы в ряды ВСУ насильно, не хотят воевать. Он отметил, что за время участия в боевых действиях не встречал тех, кто пошел воевать добровольно.

По словам украинца, он сам подпал под мобилизацию случайно. Полицейские остановили его, когда он возвращался с работы «выпивши». Тут же подошли работники военкомата и забрали его. Мужчину отправили в зону боевых действий помощником гранатометчика, поскольку при прохождении срочной службы 20 лет назад он имел дело с таким оружием.

Военнопленный также добавил, что российские солдаты хорошо относились к нему и его сослуживцам, делились с ними «последней едой». При этом мужчина добавил, что киевская пропаганда рисует военнослужащих ВС РФ совсем другими.

Ранее другой украинский военнопленный Александр Ляшенко рассказывал, что боевой энтузиазм солдат ВСУ значительно снизился по сравнению с прошлым годом. Он предположил, что это связано с большими потерями на фронте и массовой мобилизацией по всей стране.