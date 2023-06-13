Российские военные уничтожили отступающую технику ВСУ около Артемовска Бойцы Северного флота уничтожили отступающую технику ВСУ на Артемовском направлении

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бойцы 200-й бригады Северного флота уничтожили отступающие украинские бронетранспортеры после неудачной атаки на Артемовском направлении. Это следует из кадров, попавших в распоряжение РИА Новости.

На видео показано, как артиллеристы подбивают бронемашину ВСУ, которая пытается покинуть местность. Затем ракета попадает в открытый десантный отсек с пехотой, не успевшей сбежать.

Минобороны сообщило об освобождении Артемовска в ночь на 21 мая. Город пытались взять под контроль более 220 дней. Президент России Владимир Путин поздравил с этим «Группу Вагнера» и Вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал власти Германии увеличить количество поставляемых Киеву танков. В интервью изданию Der Tagesspiegel замглавы украинского МИД заявил, что прежде всего необходимо утроить поставки Leopard 2.