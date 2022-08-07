Российские военные уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили арсенал с 45 тоннами боеприпасов, которые ВСУ получили от стран НАТО, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Еще пять складов боеприпасов разгромлены на территории ДНР.

Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО, — приводит слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны.

Он также рассказал об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и пяти складов в районах населенных пунктов Часов Яр и Дачное в ДНР. Один из них располагался на территории Свято-Ильинского машиностроительного завода.

По словам Конашенкова, в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б». Системами ПВО сбито восемь украинских беспилотников и один снаряд РСЗО.

Накануне в Минобороны рассказали об уничтожении свыше 80 иностранных наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту формирования «Иностранный легион». Он находился в Днепропетровской области Украины.