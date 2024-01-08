Российские военные сорвали четыре атаки штурмовиков ВСУ под Купянском Минобороны: подразделения Западной группировки ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, за сутки потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе озера Лиман. Противник был вынужден отойти в юго-западном направлении. Кроме этого, мотострелки общевойсковой армии при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп, усиленных бронетехникой, 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на направлении Терны — Житловка, — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что российские бойцы уничтожили две боевые машины пехоты CV-90 производства Швеции, американский БТР М113. Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» ликвидировали два беспилотных летательных аппарата «Фурия», предназначенных для разведки, в районах Авдеевки и Коломыйчихи.

Ранее Зыбинский сообщил, что подразделения российских войск ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. По его словам, в районе населенного пункта Липцы накрыли огнем склад 113-й бригады территориальной обороны армии Украины. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

Кроме того, по данным Минобороны, на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в нем находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.