Появились кадры уничтожения польской БМП Rosomak под Харьковом «РВ»: бойцы ВС РФ уничтожили польскую БМП Rosomak на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили боевую машину пехоты на Купянском направлении в зоне СВО. Удары наносили артиллеристы ЗВО из миномета калибра 82 мм. Как утверждают авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», уничтоженной БМП оказалась польская машина Rosomak.

Наши бойцы точно накрыли польскую БМП Rosomak на Купянском направлении. На кадрах прямое попадание из 82-мм миномета артиллеристов Западной группировки войск в недавно поставленную Варшавой боевую машину, — говорится в сообщении военкоров.

О том, что что Польша планировала передать Киеву 200 бронетранспортеров Rosomak, в апреле сообщал лично президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, украинский президент анонсировал обещанные Варшавой поставки более 100 бронетранспортеров, самоходных минометов, дополнительных снарядов и истребителей МиГ-29.

Как заявил ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, главным оружием украинских военных в зоне СВО являются беспилотники. По его словам, ВСУ за последние несколько месяцев удалось создать огромный запас БПЛА как своего, так и западного производства.