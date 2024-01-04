Российские военные «поджарили» украинский танк в зоне СВО Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка ВСУ в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины на одном из направлений в зоне специальной военной операции. На видео попал момент двух точных ударов российских военных по технике противника.

На опубликованных кадрах видно, как после первого выстрела танк начинает гореть и экипаж спешно покидает боевую машину, после чего скрывается в лесу. Затем в танк попадает второй снаряд.

Ранее российский истребитель Су-34 с помощью авиабомбы, оборудованной модулем планирования и коррекции, ликвидировал пункт управления ВСУ на направлении Сватово — Кременная в зоне спецоперации. Перед вылетом экипаж получил точные координаты позиции противника. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35 взлетело с аэродрома и успешно выполнило боевую задачу.

На Донецком направлении российские штурмовики Су-25 с предельно малой высоты — 25 метров — уничтожили опорные пункты украинской армии. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все намеченные цели ВСУ были поражены.