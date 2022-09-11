Российские военные подбили два танка ВСУ и захватили американский БТР

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Танкисты Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации подбили два украинских танка и американский бронетранспортер М-113. Последний был захвачен в качестве трофея, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими было подбито три единицы тяжелой бронетехники — два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США. Американский бронетранспортер был эвакуирован с передовой в качестве боевого трофея, — говорится в тексте.

Накануне Минобороны России показало кадры работы гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа при уничтожении бронетехники и укрепленных позиций ВСУ. В ведомстве рассказали, что огонь ведется с максимальной дальностью в 30 км, а координаты целей военнослужащие получают при помощи БПЛА и корректировщиков, работающих на линии фронта. Для атак используются фугасные снаряды для нанесения максимального урона фортификационным сооружениям.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с NEWS.ru о полном провале наступления ВСУ и оценил потери Киева. По его словам, в ходе боестолкновений с союзными силами украинская армия потеряла четыре полноценные бригады.