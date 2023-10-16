Российские военные отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС России успешно отразили пять атак со стороны Вооруженных сил Украины в различных районах Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской военной группировки «Юг» Вадим Астафьев. В ходе одной из атак ВСУ в районе Орехово-Василевки российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ.

Также удалось успешно отбить нападение 112-й бригады территориальной обороны и две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. В рамках еще одного инцидента, подразделения 1-го армейского корпуса отразили нападение штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Дубово-Василевки.

Ранее глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие артиллерийским огнем и ударами авиации отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, ликвидированы порядка 60 солдат противника из трех украинских бригад.

Кроме того, тактическая авиагруппа ВКС России уничтожила три пункта временной дислокации украинских войск в районе Торского на Краснолиманском направлении. Также российские военнослужащие повредили автомобильный мост.