Российские военные назвали новую цель СВО Военкор Ткач: военные говорят, что СВО следует закончить на границе с Польшей

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Украинский военкор Василий Ткач заявил, что обстрелы российских городов и провокации со стороны ВСУ прекратятся, когда ВС РФ продвинутся до границ с Польшей. От киевского режима следует избавиться на всей территории Украины, отметил он в беседе с URA.RU, добавив, что именно такой видят цель СВО участвующие в ней российские военные.

Обстрелы прекратятся, когда наши позиции придвинутся к границе с Польшей. То есть, чтобы это [обстрелы] прекратилось, надо полностью освободить Украину, — поделился военкор наблюдениями, полученными в зоне СВО.

Ситуация с обстрелами не изменится, считает он, если передовую отодвинуть на несколько десятков километров. Ткач напомнил, что Запад поставляет Украине все более и более дальнобойные ракеты.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что в настоящее время ни одна из сторон конфликта на Украине не имеет решающего военного перевеса. По его мнению, подобный паритет сохранится некоторое время.