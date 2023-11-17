Российская армия нанесла удары по военным заводам Харькова «Иди и смотри»: ВС РФ нанесли удары по военным заводам Харькова

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию ударов по крупным промышленным объектам Харькова. По информации канала, российские военные, в частности ликвидировали минувшей ночью завод имени Малышева и Харьковский бронетанковый завод. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как передает канал, разрушения на военно-промышленных объектах достаточно серьезные. По данным «Иди и смотри», на поврежденных заводах ремонтируют военную технику и собирают беспилотные летательные аппараты.

Ранее российские военные атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении в зоне СВО, ликвидировав пять минометных расчетов. По словам главы пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, противник, в частности, потерял кочующий миномет на базе автомобиля Humvee производства США. ВС РФ также пресекли две попытки ротации подразделений украинской армии в районах Приютного и Новомихайловки.

На Запорожском направлении бронегруппа десантников из Новороссийска ранее успешно подавила опорный пункт ВСУ в районе Вербового. «Крылатая пехота» использовала для разведки беспилотники и уничтожила большое количество личного состава противника.