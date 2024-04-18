«Военное дело»: в Днепре под удар попала гостиница с украинскими летчиками «Военное дело»: нанесен удар по гостинице с летным составом ВСУ в Днепре

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Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские военные нанесли удар по гостинице у аэродрома Авиаторское в Днепре (ранее — Днепропетровск), в которой размещался летный состав украинской армии. По данным канала, также было зафиксировано попадание в склад боеприпасов ВСУ. Министерство обороны России пока не прокомментировало данную информацию.

В Днепропетровске мощные взрывы, поражена гостиница с летным составом ВСУ у аэродрома Авиаторское. По информации источников, там же находились инструкторы, — говорится в сообщении «Военного дела».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что на окраине Берислава в Херсонской области под российский бомбовый удар попали позиции украинской артиллерии. По его словам, удар нанесен фугасными авиационными бомбами. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новому командующему подразделением «Юг» Вооруженных сил Украины Геннадию Шаповалову приказали оборонять в первую очередь Николаевскую и Одесскую области, а не Херсонскую. Он отметил, что российские войска не смогут добраться до этих регионов без взятия Херсона.