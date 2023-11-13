Российские военные ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» «Лучший танкист ВСУ» Гацанюк погиб в Запорожской области

Фото: МО РФ

Украинский военнослужащий Максим Гацанюк, известный как «лучший танкист» вооруженных сил республики, погиб в Запорожской области, сообщили в пресс-службе города Погребище Винницкой области. По словам представителей городской администрации, он скончался от полученных ранений. Отмечается, что Гацанюк неоднократно выступал на украинском телевидении. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Наш земляк, Гацанюк Максим Володимирович, 14 ноября 1984 года рождения <...>, погиб 8 ноября 2023 года в населенном пункте Сокол Запорожской области после ранения, полученного в результате выполнения боевых задач, — говорится в сообщении.

Максим Гацанюк был призван на военную службу в ВСУ в рамках всеобщей мобилизации, объявленной Киевом в феврале 2022 года. Боец давал интервью различным телеканалам, называвшим его лучшим танкистом в украинской армии. Он утверждал, что Украине «осталось всего ничего» до победы.

Как сообщалось ранее, родственники украинских военных начали чаще устраивать протестные акции, требуя демобилизовать солдат, находящихся на фронте с февраля 2022 года. На митинги, прошедшие в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге, вышло по несколько десятков человек.