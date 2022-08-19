Российские ВКС уничтожили в ДНР более 50 бойцов «Азова» и «Айдара»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация»

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении подразделений националистических формирований «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе Николаевка и «Айдар» в районе Соледар Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники.

Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» в районе Николаевка и «Айдар» в районе Соледар Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что батальон 56-й бригады ВСУ понес большие потери и утратил боеспособность после ударов ВКС России в районе Авдеевки, сообщает. В районе Посад-Покровское Николаевской области уничтожено около 60 боевиков 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ.

17 августа сообщалось об уничтожении большого числа украинских резервистов, вооружения и техники в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали свыше 30 националистов под Славянском и еще более 40 националистов в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы Херсонской области.