Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении подразделений националистических формирований «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе Николаевка и «Айдар» в районе Соледар Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники.
Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» в районе Николаевка и «Айдар» в районе Соледар Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.
Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что батальон 56-й бригады ВСУ понес большие потери и утратил боеспособность после ударов ВКС России в районе Авдеевки, сообщает. В районе Посад-Покровское Николаевской области уничтожено около 60 боевиков 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ.
17 августа сообщалось об уничтожении большого числа украинских резервистов, вооружения и техники в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали свыше 30 националистов под Славянском и еще более 40 националистов в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы Херсонской области.