Российские солдаты поразили аэродром и учебный центр погранслужбы Киева Минобороны: РФ поразила военный аэродром и учебный центр погранслужбы Украины

Вооруженные силы России за сутки поразили военный аэродром и учебный центр Государственной пограничной службы Украины, заявили в пресс-службе Минобороны. По информации министерства, также войска РФ нанесли удары по местам запуска ударных БПЛА.

Поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр Государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в течение ночи дежурными средствами ПВО были ликвидированы 40 украинских БПЛА самолетного типа. По информации пресс-службы Минобороны, 11 беспилотников устранили над территорией Рязанской области. Как сообщили в ведомстве, в течение ночи дежурными средствами ПВО были ликвидированы восемь БПЛА над территорией Нижегородской области, семь — над территорией Орловской области, по четыре — над Крымом и акваторией Черного моря. Всего, начиная с 20:00 по московскому времени 28 апреля до 06:00 29 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский БПЛА самолетного типа.