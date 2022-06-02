Российские скрипачки подадут в суд за исключение из конкурса в Италии

Фото: pexels.com

Три скрипачки из России намерены подать в суд на организаторов музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера в итальянской Гориции, которые не допустили их к участию из-за гражданства, сообщила РИА Новости одна из музыканток Лидия Кочарян. По ее словам, организаторы конкурса нарушили свой же устав, в котором говорилось о возможности участия скрипачей всех национальностей.

Мы обратились к адвокату, который заверил нас в успешной перспективе дела. Нас поддерживают местные власти и местные жители, — заявила Кочарян.

Она также рассказала, что руководство состязания в Гориции несколько лет назад вышло из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов и таким образом не связано распоряжением федерации о недопустимости дискриминации российских и белорусских музыкантов.

Глава ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли заявил, что решение об исключении россиянок не подлежит отмене, однако, по его словам, они должны публично выступить против российской спецоперации. Кроме того, в следующем году в устав мероприятия планируется добавить пункт о невозможности участия «представителей стран, находящихся в состоянии войны».

Ранее стало известно, что организаторы конкурса сообщили россиянкам об исключении, прислав по электронной почте PDF-документ без какого-либо текста в самом письме и сопровождающей информации. После этого от выступления на конкурсе отказался итальянский оркестр FVG, руководитель которого Паоло Петициоль заявил, что культура должна способствовать объединению людей, а не создавать разногласия и вражду.