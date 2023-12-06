Стало известно о перехвате ВС РФ инициативы под Артемовском «Иди и смотри»: ВС РФ перехватили инициативу на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России полностью перехватили инициативу на Артемовском направлении, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Отмечается, что российские силы перешли в наступление сразу на нескольких участках фронта.

По данным канала, удалось взять высотку в районе Клещеевки, а также существенно продвинуться на южном фланге. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация тяжелая к северу от Артемовска. Российская армия отбила все их попытки контратак и продолжают развивать наступление. ВСУ готовят оборону Часова Яра. В случае взятия этого населенного пункта для российской армии будет открыта дорога на Краматорск. Минобороны РФ данную информацию не комментировало

По данным Министерства обороны России, в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области комплексы ПВО ВС РФ в течение суток сбили самолеты Су-25 и Миг-29 Воздушных сил Украины. Также уничтожены 76 украинских дронов и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Между тем, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле завода в поселке Суземка. По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины повредилась кровля производственного помещения. Никто не пострадал.