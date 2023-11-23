Российские силы ударили по военному аэродрому на Украине Российские силы поразили военный аэродром в Хмельницкой области Украины

Фото: МО РФ

Российские силы нанесли удар по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины, сообщили в Министерстве обороны России. Как отмечается, поражены склад авиационных боеприпасов и узел связи. Также удары нанесены по живой силе и технике противника в 112 районах.

Поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, — говорится в сообщении.

Вместе с этим средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что произошло это в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Кроме того, за сутки уничтожены 24 украинских дрона в Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее в Минобороны рассказали о продуктивности расчета кочующей гаубицы Д-20 по прозвищу «Ярость» артиллерийского подразделения Западного военного округа (ЗВО). На его счету десятки пораженных целей: минометы, артиллерия, укрепленные опорники и замаскированные наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Для «Ярости» характерно внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. Расчет состоит как из мобилизованных, так и из добровольцев.