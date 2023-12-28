Российские силы сбили три украинских Су-25 в зоне СВО МО РФ: в зоне СВО сбито три украинских Су-25

Фото: МО РФ

Российские силы сбили в зоне проведения специальной военной операции три украинских самолета Су-25, сообщили в Министерстве обороны России. Один из них был уничтожен истребительной авиацией, два других — средствами ПВО.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 33 беспилотника в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской области.

Ранее сообщалось, что штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск «Центр» нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на Краснолиманском направлении. Полет проходил на предельно малых высотах на скорости 900 километров в час.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские силы нанесли удар по украинскому поезду, который должен был использоваться для перевозки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Комплекс планировалось перевезти из Херсона на другой участок фронта. Удар был нанесен и по пункту временного размещения украинских солдат и иностранных военных инструкторов. По некоторым данным, ликвидированы около 40 военнослужащих противника, в том числе четыре военных инструктора из Великобритании. В Министерстве обороны России не комментировали данную информацию.