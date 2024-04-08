Российские силы подстрелили «диких уток» ВСУ: новости СВО на вечер 8 апреля

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили несколько зенитных ракетных комплексов Patriot производства США в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает британский журнал The Economist. По его информации, ликвидированные ЗРК использовались Киевом для отражения атак, в том числе на Харьков. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как отметили журналисты, ВСУ могли решить многие проблемы, если бы Запад поставлял на Украину мощные системы противовоздушной обороны или истребители F-16. Кроме этого, по данным издания, российская армия может готовиться к крупному наступлению ближайшим летом.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО у утру 8 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ столкнулись с неудобной проблемой в прифронтовых городах

Жители прифронтовых городов раскрывают позиции ВСУ российским войскам, а также мешают обустройству позиций в домах, сообщил в интервью изданию «Страна.ua» офицер 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Сергей Тищенко. Он считает, что из таких населенных пунктов людей необходимо «отселять принудительно».

По его словам, при подготовке города к обороне опорные пункты делают в частных жилых домах. Но если в нем есть гражданские, то это усложняет задачи. Тищенко считает, что с ними надо вести переговоры и «как-то там влиять».

Фото: МО Украины

Часов Яр остается одним из основных направлений наступления ВС РФ

Часов Яр остается одним из основных направлений наступления ВС РФ, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Он предположил, что затем российская армия двинется на Краматорск, который находится в 45 км севернее Часова Яра.

По его словам, дальше от Часова Яра на север — 147 км до Харькова через Изюм, если ВС РФ продвинется по этому маршруту — соединится с российской группировкой под Купянском, окружающей Харьков.

Сладков добавил, что противник понимает такую опасность для себя и пытается сдерживать натиск ВС РФ. По его словам, под Купянском воюют десантники 98-й дивизии ВДВ, а также действуют бригады добровольческого корпуса Минобороны.

На Украине рассказали о масштабах ущерба от ударов по электростанциям

Несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены, сообщили изданию Financial Times украинские чиновники. По их словам, понесенный ущерб хуже, чем в зимний период 2022–2023 годов. Официальные также лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области, были почти полностью разрушены.

В издании утверждают, что для ударов по энергосистеме Украины российские силы используют высокоточные ракеты. По данным FT, с 22 по 29 марта ВС России нанесли удары по семи украинским тепловым электростанциям.

Стало известно о ликвидации вертолетной группы ВСУ Mad Ducks

«Российская газета» сообщила о нейтрализации на Украине группы вертолетчиков ВСУ Mad Ducks (Дикие утки)во главе с командиром, известным под позывным Петрович. Этот экипаж вертолета Ми-8 получил известность за свои полеты в Мариуполь в марте 2022 года.

Детали нейтрализации украинских вертолетчиков не сообщаются. В то же время Telegram-канал «Шепот фронта» утверждает, что экипаж разбили в марте.

Mad Ducks стала известна в ВСУ благодаря своим полетам в Мариуполь. Экипаж был задействован в марте 2022 года для эвакуации командиров, иностранных советников и секретных данных из «Азовстали». Всего в операции участвовали четыре украинских вертолета, два из которых были сбиты.

В ВСУ признали существенной проблемой российские разведывательные БПЛА

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш назвал существенной проблемой российские разведывательные беспилотники. В эфире телеканала «Рада» он подчеркнул, что БПЛА достаточно трудно обнаружить из-за их малых габаритов и малозаметных композитных материалов, из которых они изготовлены.

Он добавил, что украинские станции, целью которых является обнаружение воздушных целей, могут пропускать летящие на низкой высоте БПЛА. Он также признал, что российские разведывательные беспилотники могут нанести армии крупный ущерб.

Фото: МО Украины

Сладков рассказал о целях спецоперации на Украине

Побережье Черного моря, Одесса и Харьков должны отойти к России, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладов, говоря о том, как должна окончиться спецоперация. При этом, по его словам, нынешняя власть на Украине должна быть низложена.

Он добавил, что Украиной должен управляет Временный центр, далее — народные выборы главы страны и парламента. Кроме того, по мнению Сладкова, вдоль границ со странами НАТО должны быть построены российские военные базы.

Греция может передать Украине десятки F-16

Греция запланировала передать Украине 32 истребителя F-16C/-D Block 30, подлежащих утилизации, сообщает Newsbreak.gr. Всего Афины намерены продать 108 старых истребителей, которые будут заменены на новые. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60 процентов предельного срока службы.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что сстребители F-16, которые Греция планирует передать ВСУ, могут оказаться не лучшего качества из-за истечения предельного срока службы. Военный эксперт отметил, что эти самолеты могут нуждаться в ремонте.

Эксперт добавил, что у F-16 есть большое количество модификаций. Они являются самыми массовыми в мире и находятся на вооружение у стран НАТО. По его словам, Греция в целом активно проявила себя в передаче военной техники Киеву.

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