Российские силы оттеснили ВСУ от железной дороги под Клещеевкой Гагин: ВС РФ оттеснили ВСУ из района железной дороги у Клещеевки

Фото: МО РФ

Российская армия оттеснила Вооруженные силы Украины от железной дороги у Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские формирования понесли серьезные потери в личном составе и технике.

У Клещеевки нашим силам удалось оттеснить подразделения противника из района железной дороги. Этот участок фронта является ключевым на южном фланге Артемовска, — сказал Гагин.

Ранее советник главы ДНР рассказал, что за последние две-три недели украинские войска потеряли несколько тысяч военнослужащих. По его словам, российская армия уничтожила сотни единиц техники противника. В Киеве понимают, что без новой помощи западных партнеров им не обойтись, поэтому вновь стараются привлечь к себе внимание, чтобы «вернуть ласку хозяина» в лице президента США Джо Байдена и лидеров стран НАТО.

Перед этим начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих во время атак российских сил на Южно-Донецком направлении. Также, отмечает он, предотвращена попытка ротации украинских подразделений в районе Новомайорского на том же направлении.