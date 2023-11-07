Российские силы отбили серию атак ВСУ на Запорожском фронте

Фото: МО РФ

Российские войска отбили серию атак Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». Отмечается, что противник отброшен на исходные позиции. В настоящее время, по данным канала, по расположениям ВСУ работает российская артиллерия. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Отбита новая серия атак в районе Вербового, — рассказал источник канала.

Ранее сообщалось, что российские десантники штурмом захватили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении. Во время боя российские военнослужащие уничтожили одну БМП-1 и легкий танк западного производства. В результате украинские военные пустились в бегство.

Также расчет РЗСО «Град» Центрального военного округа поразил районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник был уничтожен залпом с расстояния в 10 км. Затем расчет вернулся на перезарядку. Командир батареи РСЗО «Град» с позывным Спонсор добавил, что цели удалось поразить почти на 90%.

Вместе с этим российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем и Крымским полуостровом. Попытка атаки была предпринята утром 7 ноября. Уточняется, что девять дронов уничтожено и восемь перехвачено.