Российские силы накрыли ВСУ во время ротации под Работино Рогов: российские силы сорвали ротацию ВСУ под Работино

Фото: Минобороны РФ

Российские силы сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке Работино — Вербовое на Ореховском направлении, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, координаты артиллеристам предоставила военная разведка.

Разведка доложила, что идет попытка ротации на бронетранспортерах, наши ребята накрыли врага артиллерией, — рассказал Рогов.

Также, по его словам, на данном участке подбит танк противника. Вместе с этим артиллерией и дронами были атакованы несколько украинских штурмовых групп, обнаруженных в лесополосе.

Накануне Рогов рассказал, что Вооруженные силы России отбили атаку украинской армии в районе села Вербовое. По его словам, были уничтожены танк противника и 10 военнослужащих. Также он заявил, что российские силы отбили попытки атак бойцов ВСУ в сторону населенных пунктов Нестерянка, Копани и Новопрокоповка.

Накануне военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ВСУ продолжают наступать в районе Работино, но менее активно, чем летом. По его словам, российские силы дают противнику отпор, тем не менее он продолжает предпринимать попытки атаки.