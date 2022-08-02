Российские силовики узнали о расколе в украинских спецслужбах Офицеры СБУ рассказали российским силовикам о расколе в спецслужбе

Фото: Служба безпеки України/facebook.com

В Службе безопасности Украины (СБУ) происходит раскол между сотрудниками, покинувшими территории, взятые под контроль российскими войсками, и их коллегами, ратующими за «чистоту рядов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя российских силовых структур, который якобы получил информацию от украинских офицеров-силовиков. Как утверждает источник агентства, находившихся на попавших под контроль ВС РФ территориях обвиняют в утрате секретных архивов и переходе их подчинённых на сторону Москвы.

По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства», растёт напряжённость и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке, — заявил собеседник агентства.

По его словам, наибольшие нарекания у старшего поколения вызывает пренебрежение к государственной тайне, халатность в сохранности служебных документов и значительные огрехи в агентурной работе, в результате которой большое количество агентов начало работать на противника.

Ранее сообщалось, что бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную работу украинских спецслужб в Донбассе, сдался российским силовикам.