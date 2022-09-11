Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую готовили члены «Правого сектора» (организация признана экстремистской и террористической, деятельность на территории РФ запрещена) под руководством СБУ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ. По данным агентства, украинские националисты намеревались подорвать в регионе железнодорожные пути и ЛЭП.

В результате проведенных оперативно-боевых мероприятий была пресечена серия террористических актов на территории Херсонской области, — сообщил источник.

Отмечается, что исполнители уже задержаны и дают показания. В схронах украинских диверсантов изъяты противотанковые мины, гранаты, а также взрывчатка для терактов.

10 сентября в ДНР были ликвидированы две украинские диверсионно-разведовательные группы, которые планировали совершить теракты на критически важных объектах республики.

9 сентября в Судже сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват» из-за предполагаемых диверсантов ВСУ, обстрелявших росгвардейцев. Нападение было совершено на блокпосту у объездной дороги. Впоследствии один силовик скончался от ранений. Администрация Курской области подтвердила факт нападения на росгвардейцев и призвала жителей соблюдать спокойствие.