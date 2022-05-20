Российские силовики получили имена погибших и пленённых военных ВСУ РИА Новости: Россия узнала имена более двух тысяч погибших и пленённых украинских военных

Фото Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские силовики получили списки украинских военных, которые погибли, пропали без вести или оказались в плену в ходе спецоперации на юге Украины. В списках указаны более двух тысяч фамилий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в списках в основном значатся фамилии рядовых и младшего командного состава. Также собеседник агентства высказал мнение, что власти Украины заносят погибших военных в списки «пропавших без вести» — в боевые потери их фамилии вбрасывают позже и постепенно.

Ранее стало известно, что 16 мая командир 1-й роты «Спарты» с позывным Матрос в интервью Telegram-каналу Wargonzo сообщил: за последние три-четыре дня в районе Васильевки на Авдеевском направлении в Донбассе уничтожены до 100 бойцов ВСУ. По его словам, украинским военным следует задуматься об отходе и перемирии.